В СЭЗ "Брест" планируют создать 1 тыс. рабочих мест

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 18 февраля 2020
Минск Облачно с прояснениями +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:48 Ашраф Гани победил на президентских выборах в Афганистане В мире
16:41 От поисков улик до творческих номеров - форум "Служим #раЗам" проходит в Могилеве Регионы
16:35 Рейсы авиакомпании Air China из Пекина в Минск и обратно отменены 19, 21 и 26 февраля Общество
16:35 Мархель назвал состав сборной Беларуси на товарищеские матчи с футболистами Узбекистана и Болгарии Спорт
16:31 ГАИ ищет очевидцев ДТП с наездом на пешехода в Минском районе Происшествия
16:17 "Чиж &Co" возвращаются в Минск Общество
16:11 В Афганистане беспилотник открыл огонь по мирным жителям В мире
16:10 Первые билеты на "Славянский базар" поступят в продажу 21 февраля Культура
16:01 Корреспонденты БЕЛТА победили в конкурсе Минобороны Общество
15:59 Караев: наркопреступлений стало меньше, но количество изъятых веществ выросло Общество
15:50 В Жлобине семилетнего велосипедиста сбило такси Происшествия
15:47 Полевые жаворонки и кулики прилетели в Беларусь Общество
15:42 Беларусь продолжит делиться опытом антикоррупционной тематики на площадке ОБСЕ Общество
15:39 Румас о наркоугрозе: правоохранители должны действовать адекватно возникающим вызовам Общество
15:35 "Витязь" в 2019 году нарастил экспорт продукции более чем в 3,5 раза Экономика
15:24 Неделя родного языка пройдет в БГУ с 21 по 27 февраля Регионы
15:20 Минчанка перевела интернет-мошенникам более Br19 тыс. Происшествия
15:16 В СЭЗ "Брест" планируют создать 1 тыс. рабочих мест Регионы
15:10 Центр сейсморазведочных работ создали в "Белоруснефти" Регионы
15:04 В Минске регистрируются единичные случаи гриппа Регионы
14:56 Александра Саснович проиграла Кристине Младенович в 1/16 финала турнира в Дубае Спорт
14:49 Участие в турнире серии "Большого шлема" в Дюссельдорфе примут 7 белорусских дзюдоистов Спорт
14:44 В Могилеве мужчину осудили на 15 лет за тяжкое преступление 2001 года Происшествия
14:35 На предкастинги X-Factor зарегистрировались более 1 тыс. участников Общество
14:29 Открытое судебное заседание по делу об уклонении от армии провели в Гомеле Происшествия
14:27 Каждое обращение граждан требует детальной и справедливой оценки - Лискович Общество
14:26 Минские таможенники обнаружили в контейнере из Уссурийска оружие и боеприпасы без документов Происшествия
14:25 Спортсмены показывают высокие результаты благодаря выстроенной поддержке государства - Ковальчук Спорт
14:17 ПРООН помогает усилить уникальные особенности регионального развития в Беларуси - Соловьева Общество
14:09 В Беларуси в 2020 году планируется построить 135 тыс. кв.м отапливаемого электричеством жилья Общество
Все новости
Все новости
Регионы
18 февраля 2020, 15:16

В СЭЗ "Брест" планируют создать 1 тыс. рабочих мест

Федор Колончук. Фото из архива
Федор Колончук. Фото из архива

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В свободной экономической зоне "Брест" планируют создать в этом году не менее 1 тыс. новых рабочих мест, сообщил корреспонденту БЕЛТА глава администрации СЭЗ Федор Колончук.

"За прошлый год резиденты СЭЗ за счет открытия новых производств дополнительно создали 890 рабочих мест (в 2018-м - 721). В этом году в зоне будет создано не менее 1 тыс. рабочих мест. Сейчас мы рассматриваем пять потенциальных резидентов - это польский и германский капитал. Думаю, в ближайшее время их зарегистрируем. Направления деятельности - легкая промышленность, деревообработка, косметология, металлоизделия, узлы и агрегаты для автомобилестроения", - сказал Федор Колончук.

Кроме того, начнут деятельность ранее зарегистрированные резиденты. Так, ООО "БТВ-Агро" построило первый комплекс по выращиванию грибниц для СООО "Бонше", которое занимается производством шампиньонов. Там также будут созданы рабочие места. Прорабатывается вопрос организации на территории СЭЗ производства автомобильной проводки и кемперов.

"Учитывая, что у нас есть все сопутствующие производства (мебели, газовых плит, сэндвич-панелей), может быть промышленная кооперация по созданию этого направления. Ведем переговоры с потенциальными резидентами из Франции, Германии. Пока они думают", - отметил глава администрации СЭЗ.

Сейчас в свободной экономической зоне "Брест" зарегистрирован 71 резидент из двух десятков стран, в том числе 47 - с участием иностранного капитала. На предприятиях СЭЗ работают 21,5 тыс. человек. С момента образования зоны общий объем инвестиций превысил $1,6 млрд, за прошлый год - $107 млн. В 2019-м субъекты хозяйствования СЭЗ экспортировали товаров на $729 тыс. (105,4% к уровню 2018-го), а география экспорта включает 75 стран мира.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брест занятость планирование предприятие трудоустройство
Новости рубрики Регионы
В тире института От поисков улик до творческих номеров - форум "Служим #раЗам" проходит в Могилеве
Фото из архива Неделя родного языка пройдет в БГУ с 21 по 27 февраля
Фото из архива Центр сейсморазведочных работ создали в "Белоруснефти"
Фото из архива В Минске регистрируются единичные случаи гриппа
Фото из архива В Гродненской области продолжат создание ресурсных центров в профтехобразовании
Фото "Гомельскай праўды" Граффити в память о Емельяне Барыкине появится в Гомеле
Главное
Игорь Сечин и Александр Лукашенко Лукашенко рассчитывает на договоренности с "Роснефтью" о дальнейшем сотрудничестве
Беларусь заинтересована увеличить поставки техники и продовольствия в Архангельскую область - Румас
Грушевский сквер должен быть сохранен - Кочанова рассказала о поручении Президента
Сечин о переговорах с Лукашенко: мы настроены конструктивно
Топ-новости
Лукашенко 19-20 февраля посетит с официальным визитом Египет
Корреспонденты БЕЛТА победили в конкурсе Минобороны
Судьбы, сложенные в треугольник: Барий Шавалиев
Умение чувствовать: в галерее "АртХаос" открывается выставка Татьяны Черных
Технологии будущего: в Гродно прошел креатон для старшеклассников "Першыя ідэі"
Неделя родного языка пройдет в БГУ с 21 по 27 февраля
Белорусские пограничники передали Эстафету Победы представителям погранслужбы России
Румас о наркоугрозе: правоохранители должны действовать адекватно возникающим вызовам
До +8°С ожидается в Беларуси 19 февраля
"МАЗ" простаивать не будет, поступают новые заказы - Минпром
Беларусь продолжит делиться опытом антикоррупционной тематики на площадке ОБСЕ
Каждое обращение граждан требует детальной и справедливой оценки - Лискович
Выявление "спящих ячеек", усиление технологий розыска - как в СНГ будут противодействовать терроризму
Акция "Единый день безопасности" начнется в Беларуси 20 февраля
На предкастинги X-Factor зарегистрировались более 1 тыс. участников
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.