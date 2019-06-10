В СЭЗ "Гродноинвест" привлечено $744 млн иностранных инвестиций

10 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 1 апреля 2019 года в реализацию проектов на территории СЭЗ "Гродноинвест" привлечено $744 млн иностранных инвестиций. Это лучший показатель среди всех СЭЗ страны, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

"СЭЗ "Гродноинвест" - самая молодая в Беларуси. Первые промышленные участки были созданы в апреле 2002 года. Несмотря на юный по меркам других свободных экономических зон возраст, на долю "Гродноинвеста" приходится 29% от общего объема всех привлеченных иностранных инвестиций", - рассказали в администрации свободной экономической зоны. Ежегодно этот показатель увеличивается. Если в 2015 году резидентами СЭЗ в экономику Гродненской области привлечено $52 млн, то в 2018 году этот показатель увеличился в 4,9 раза до $254 млн.

Всего в СЭЗ "Гродноинвест" привлечены инвестиции из 32 стран мира. Лидеры среди инвесторов - Россия (33%), Нидерланды (17%), Польша (14%), Кипр (13%), Германия (8%).

В 2018 году в свободной экономической зоне было зарегистрировано 15 новых резидентов с заявленным объемом инвестиций свыше 300 млн евро. В марте 2019 года новым резидентом СЭЗ стала польская компания "ГАБИ-БЕЛ", которая создаст мебельное производство для нужд группы компаний IKEA.

"Еще одним показателем, характеризующим привлекательность СЭЗ "Гродноинвест" для инвесторов из-за рубежа, является удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал. Он составил более 54%. Это также один из лучших показателей среди СЭЗ страны", - отметили в администрации свободной экономической зоны.

По итогам первого квартала 2019 года СЭЗ "Гродноинвест" стала лидером в республике по темпам роста объема производства, экспорта и выручки от реализации продукции.-0-