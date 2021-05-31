В СЭЗ "Минск" появится современный производственно-логистический комплекс

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В свободной экономической зоне "Минск" зарегистрирован четвертый в этом году резидент - ООО "Семь Холмов Логистика Бел", которое реализует проект по строительству и обслуживанию производственно-логистического комплекса. Об этом БЕЛТА сообщили в администрации СЭЗ.

"Многофункциональный производственно-складской комплекс будет отличать высокая степень механизации и автоматизации, где доля ручного труда будет минимальна", - отметили в СЭЗ.

Инвестиции в проект составят около $10 млн.

СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиции на сумму более $2 млрд, способствовала экспорту продукции собственного производства резидентами на сумму, превышающую $12 млрд, созданию свыше 26 тыс. новых рабочих мест. На территории СЭЗ "Минск" построено и реконструировано 45 современных заводов, создана необходимая инженерная инфраструктура. Сегодня здесь зарегистрировано и ведет производственную деятельность 116 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, автомобилестроение, производство строительных материалов, электроника и полиграфия.-0-