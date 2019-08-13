13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СЭЗ "Минск" с начала года зарегистрировано 9 новых резидентов, сообщили БЕЛТА в организации.

В конце июля в свободной экономической зоне зарегистрировался восьмой резидент. Им стал ОАО "Новосверженский лесозавод". Этот обособленный автономный хозяйственный комплекс на отдельной промышленной площадке расположен в северной части деревни Новый Свержень Столбцовского района. Предприятие оснащено современным лесопильно-деревообрабатывающим оборудованием, более 70% производимой продукции будет поставляться на экспорт в страны Европейского союза. Основное направление деятельности - выпуск продукции деревообработки, лесозаготовка.

Девятым стало ООО "СВ ПЛАНТ". Предприятие планирует реализовать инвестиционный проект по производству компонентов струнных транспортных систем.

Свободная экономическая зона "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности она стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Общая площадь территории СЭЗ приближается к 2,8 тыс. га. Она включает 23 участка в Минске и Минской области. Здесь зарегистрировано более 110 резидентов, построено и реконструировано 42 завода, 10 предприятий находятся на этапе строительства и 17 - на стадии проектирования. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы из 20 стран мира. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 67 стран.-0-