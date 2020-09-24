В СЭЗ "Могилев" высадят около 4 тыс. деревьев во время трудовой акции

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 4 тыс. быстрорастущих лиственных и хвойных деревьев высадят в районе свободной экономической зоны "Могилев". Информация об этом со ссылкой на администрацию СЭЗ "Могилев" опубликована на портале Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Трудовая акция пройдет 25 сентября в районе южного промышленного узла Могилева. В ней будут участвовать сотрудники администрации СЭЗ и волонтеры от компаний-резидентов. Пройдет акция при поддержке Вильчицкого опытно-производственного лесничества ГЛХУ "Могилевский лесхоз".

Посадочный материал приобрели резиденты свободной экономической зоны - ИООО "ВМГ" и ИООО "Мебелаин".

"Подобные акции проводятся регулярно, чтобы формировать ответственное и бережное отношение общества к природе", - отметили в администрации СЭЗ "Могилев".-0-