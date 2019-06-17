В СЭЗ "Витебск" откроется бизнес-центр

17 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Администрация СЭЗ "Витебск" направила около Br2,4 млн на создание бизнес-центра, открытие которого запланировано на июль, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

Новый объект будет действовать на основной инвестиционной площадке СЭЗ, в которую входит территория бывшего военного аэродрома "Витебск-Северный". Инфраструктурный проект подразумевал реконструкцию пустующего здания бывшего командно-диспетчерского пункта, переданного в оперативное управление администрации свободной экономической зоны.

На первом этаже делового центра разместится объект общественного питания для обеспечения горячими обедами сотрудников предприятий-резидентов. Помещения для объекта общепита планируется сдать в аренду. Это станет дополнительным источником пополнения фонда развития СЭЗ и будет способствовать повышению эффективности работы госучреждения, отметили в администрации.

На втором этаже появятся выставочный зал, где откроется экспозиция продукции и услуг действующих резидентов, переговорная зона и административные помещения для потенциальных инвесторов и новых резидентов, которые смогут арендовать офисы на начальном этапе, пока не возведут собственные здания.

Важным проектом по развитию инженерно-транспортной инфраструктуры СЭЗ стало строительство на той же площадке участка автодороги протяженностью 835 м. Это обеспечит бесперебойное транспортное сообщение при закрытии железнодорожного переезда. Новая дорога разгрузит единственную транспортную артерию для доставки грузов и работников, связывающую сектор №1 СЭЗ с городской дорожной сетью. Развитие транспортной инфраструктуры также повысит инвестиционную привлекательность участка площадью 300 га, который рассматривается под размещение перспективных финансово емких проектов. На строительство дороги направлено почти Br900 тыс. из фонда развития СЭЗ. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец июня.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году и состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых семь расположены в Витебске, пять в Оршанском, а также по одному в Витебском, Полоцком, Поставском районах и Новополоцке. Резидентами СЭЗ зарегистрированы 47 предприятий с участием инвесторов из 14 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии. Численность работающих превышает 16 тыс. человек.-0-