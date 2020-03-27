В СЭЗ "Витебск" появится производство средств защиты для отдыха и спецназначения

27 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Новым резидентом СЭЗ "Витебск" зарегистрировано ООО "ПОЛСПО-КлАСС" с проектом по выпуску средств защиты, в том числе специального назначения и для активного отдыха, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Инициатором проекта выступил инвестор из России. Он намерен организовать производство на площадке в Полоцке, которая указом Президента Беларуси в 2018 году включена в границы СЭЗ "Витебск". В качестве сырья планируется использовать продукцию ОАО "Полоцк-Стекловолокно".

Основу ассортимента составят изделия собственной разработки из стеклоткани и ударопрочного пластика, в том числе мотошлемы, каски для различных отраслей промышленности, наколенники и налокотники для любителей активного отдыха, продукция специального назначения. Более 90% продукции планируется поставлять на экспорт. В ходе реализации проекта предполагается создать около 10 рабочих мест.

ООО "ПОЛСПО-КлАСС" стало восьмым резидентом СЭЗ "Витебск", реализующим проект с участием российского капитала. Всего в СЭЗ "Витебск" зарегистрировано 52 резидента с капиталом из 15 стран. Они осуществляют деятельность по более чем 25 направлениям, в том числе химическая, легкая и пищевая промышленность, производство ветпрепаратов, выпуск радиоэлектронной и кабельной продукции, а также в сфере транспорта и логистики.

Удельный вес резидентов СЭЗ "Витебск" в экспорте товаров предприятий Витебской области по итогам 2019 года составил 31,3%, в экспорте услуг - 31,1%, в объеме промышленного производства области - 8,5%. Продукция предприятий-резидентов СЭЗ экспортируется в более чем 60 стран. В качестве перспективных рынков сбыта рассматривается Австралия, Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Иран, Сингапур и др.-0-