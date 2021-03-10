В шести местах Минска сегодня работают мобильные датчики контроля скорости

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шести местах в Минске сегодня работают мобильные датчики контроля скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах: с 7.00 до 3.00 по ул.Орловская, 80 (60 км/ч), 53-й км и 41-й км МКАД (90 км/ч), Игуменский тракт, 30 (60 км/ч). А с 19.30 до 2.30 по пр.Независимости, 156 (80 км/ч) и пр.Независимости, 99 (60 км/ч)", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-