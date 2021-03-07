7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шести местах в Минске сегодня работают мобильные датчики контроля скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Мобильные датчики работают в следующих местах: с 7.00 до 3.00 - ул. Орловская, 80 (60 км/ч), МКАД, 53-й км и 41-й км (90 км/ч), Игуменский тракт, 30 (60 км/ч); с 19.30 до 2.30 - пр. Дзержинского, 3Б (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч)", - сказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-