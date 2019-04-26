26 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В шести районах Гомельской области введен запрет на посещение лесов. В ближайшее время такие меры будут приняты во всех лесхозах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма областного ГПЛХО.

По данным специалистов, на территории области возникла сложная пожароопасная обстановка, связанная с погодными условиями. Низкий уровень влажности (35%) и порывистый ветер (до 20 м/с) способствуют возгораниям. Только с 20 по 25 апреля было зарегистрировано 23 пожара в лесах и на торфяниках.

Ходатайство ГПЛХО о введении запрета на посещение лесов разослано во все райисполкомы области. С учетом ситуации и по ходатайству лесхозов или районных подразделений МЧС окончательное решение принимают власти на местах. Запрет уже действует в Речицком, Светлогорском, Лельчицком, Мозырском, Брагинском и Калинковичском районах.

"В ближайшее время все территории лесов, торфяников и пойменных земель будут закрыты для посещения граждан", - рассказали в ГПЛХО. По распоряжению Гомельского облисполкома в повышенную готовность будут приведены силы и средства служб и организаций к реагированию на пожары. В выходные и праздничные дни рабочие группы в круглосуточном режиме будут вести мониторинг противопожарной обстановки для раннего обнаружения очагов возгораний.

Введение запрета исключает посещение лесов, в том числе прогулки, походы, пикники, въезд транспорта. За нарушение этого требования предусмотрен штраф до 25 БВ (в настоящее время базовая величина составляет Br25,5). Как подчеркивают в ГПЛХО, это временная мера, необходимая для сохранения лесного фонда и обеспечения безопасности самих людей, ведь в большинстве случаев причиной возгораний в экосистемах становится человеческий фактор (палы сухой растительности и мусора, оставленные окурки).-0-