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03 декабря 2020, 08:11

В Шклове сделано, в мире востребовано

РУП "Завод газетной бумаги" признан Лучшим экспортером в стране. По итогам прошлого года выручка от реализации продукции за рубеж составила почти 23 млн долларов.

До конца 2020-го здесь будет налажено совершенно новое производство – бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов.

Бумага – дело тонкое

На заводе, известном под торговой маркой "Аснова", функционируют два бумажных цеха. В первом производится стандартная газетная весом от 42 до 48,8 г. Бумагоделательная машина не останавливается ни на минуту. Ежемесячно здесь производят 3500 тонн газетной бумаги, в год – более 40 тыс. тонн высококачественной продукции. Треть остается в Беларуси, остальное предприятие экспортирует в страны ближнего и дальнего зарубежья. География поставок впечатляет: от стран СНГ и Европейского союза до таких государств, как Сингапур, Малайзия, Бангладеш, Шри-Ланка, Пакистан, Китай.

Второй цех, где относительно недавно установили еще одну бумагоделательную машину, выпускает офсетную и крафт-бумагу (около 1800 тонн в месяц). К слову, в ее производстве используется целлюлоза

Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.

Сказано – сделано

На заводе газетной бумаги завершаются работы по подготовке к запуску производственной линии бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов.

– В 2016 году было закончено строительство нового цеха по производству бумаги-основы для производства декоративных облицовочных материалов. Однако генеральный подрядчик, чешская фирма Papcel не смогла получить качественную бумагу-основу и провести гарантийные испытания, – отмечает директор РУП "Завод газетной бумаги" Юрий Лука. Были судебные тяжбы в международном арбитражном суде. Наше предприятие доказало свою правоту и возвратило порядка 10,3 млн. евро.В начале 2020-го РУП "Завод газетной бумаги", по словам директора, взяло на себя обязательство, так сказать, довести дело до победного конца – доработать машину и приступить к выпуску продукции.

– Провели ряд необходимых мероприятий, в том числе нашли партнеров в Китае, ФРГ, Финляндии, которые поставили нам часть нового оборудования. Сейчас процесс его наладки проходит завершающий этап, – уточняет Юрий Генрихович. – По плану – до конца года получим опытную партию продукции и в рамках испытаний доставим ее конечным потребителям. А в 2021 году рассчитываем уже освоить не менее трех новых сортов и выпустить не менее 5 тыс. тонн бумаги-основы, но машина будет полностью загружена и выпускать еще альтернативные виды бумаги.

Новая продукция будет востребована в первую очередь производителями ламинированных древесных плит. На предприятии рассчитывают выйти не только на белорусский рынок, но и осуществлять поставки бумаги-основы за рубеж.

И производим, и строим

Шкловский завод, несмотря на свое название, выпускает не только газетную бумагу. На самом деле это не просто многопрофильное предприятие, а самый настоящий безотходный комплекс деревообработки. В его составе работает деревообрабатывающее производство (филиал "Домостроение").

– Когда у нас появилось свое лесопильное производство, щепу от деятельности которого мы частично используем на бумажном производстве, решили в полной мере развивать деревообрабатывающее направление, – рассказывает Юрий Лука. – Первым делом установили линию строганого погонажа (доска пола, обшивка "вагонка", блок-хаус, имитация бруса). В сезон производим до 2000 кубометров погонажа, который пользуется большим спросом на белорусском рынке. На экспорт почти в полном объеме уходит продукция цеха лесопиления – 1000 кубометров пиломатериалов в месяц.

В совершенно новой сфере – домостроении – заводчане решили себя попробовать после установки оборудования по производству клееного бруса, на котором, например, можно склеить 18-метровую балку толщиной 50 сантиметров.

Сегодня производственные мощности позволяют изготавливать 200 каркасно-панельных и 50 комплектов домов из клееного бруса в год, как по типовым, так и по индивидуальным проектам.

– Особенность технологии в том, что стены, перекрытия и кровля будущего дома собираются на станках в цехе, – говорит директор. – Непосредственно монтаж всех этих элементов производится на участке. Со стороны этот процесс напоминает конструктор.

Также в каталоге – бани, беседки, летние домики, построенные по новым технологиям из высококачественных материалов. По этому направлению предприятие также наладило экспорт. Например, несколько лет назад завод поставил во Францию 17 современных домов.

РУП "Завод газетной бумаги" работает на проектной мощности – 40 тысяч тонн бумаги в год. Около 70% от общего объема продукции реализуется на экспорт более чем в 15 стран мира.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Марина МАНУЙЛИК.

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО

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