В Шкловском районе презентовали первые образцы отечественной льноуборочной техники

29 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Шкловском районе сегодня прошел семинар-демонстрация отечественного комплекса специализированных машин для механизации процессов уборки льна. Техника произведена на белорусских предприятиях с уровнем локализации 80-90%, передает корреспондент БЕЛТА.

Уборка - самый сложный и важный этап в культивировании льна. Здесь важно обеспечить жесткое соблюдение технологий и уложиться в оптимальные сроки, чтобы не допустить потерь, получить качественную льнотресту, а затем и льноволокно. Для Беларуси льноволокно - стратегическая и экспортно ориентированная продукция. В мировом рейтинге республика на сегодняшний день занимает 3-4 позицию по его производству. Льноволокно востребовано, как и изделия из льна, на внутреннем и внешнем рынках. Поэтому и внимание к возделыванию этой культуры самое пристальное. Не случайно ученые НАН Беларуси совместно с производителями взялись решить проблему обеспечения льноводческой отрасли отечественной техникой, чтобы заменить дорогостоящую импортную. И уже достигнуты серьезные результаты.

Сегодня с новинками познакомили представителей ведущих льнозаводов Могилевской области. Новая техника работала в поле на глазах у аграриев, которые могли лично убедиться в ее технических характеристиках и качестве выполняемых работ. В льноуборочный комплекс входят однопоточная навесная теребилка льна (ТЛН-1,9) для агрегатирования с тракторами тягового класса 1,4 ("Беларус-820"), оборачиватель лент льна (ОЛЛ-1), ворошилка-вспушиватель лент льна (ВВЛ-3) и самоходный пресс-подборщик (ПЛС-1).

"Эту технику характеризуют высокое качество работ и хорошая производительность, надежность в эксплуатации, простота в обслуживании и доступная цена, - отметил генеральный директор предприятия "Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства" Сергей Яковчик. - А расчетная экономия финансовых средств при приобретении отечественного технологического комплекса льноуборочных машин на недостающий объем от технологической потребности по стране составляет порядка Вr69 700 000, или $33 890 900".

Все новинки выпускаются в Беларуси. В этом процессе задействовано около десяти предприятий республики, среди которых Калинковичский ремонтно-механический завод, государственное предприятие "Экспериментальный завод", ОДО "ГидроТехСервис", ОАО "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", "Беларусьрезинотехника".

Большой интерес у льноводов вызвала навесная теребилка льна (ТЛН-1,9), выпуск которой освоил Экспериментальный завод. По своим характеристикам и мощности она практически ничем не уступает самоходному бельгийскому агрегату, а цена ее в разы ниже. "Несмотря на то, что это еще только опытный образец, и мы проводим его полевые испытания, на него уже есть спрос и покупатели, - рассказал директор Экспериментального завода Александр Близнюк. - Российские партнеры готовы заключить с нами контракт на поставку в следующем году восьми таких агрегатов. В то же время эти испытания показали некоторые незначительные нюансы в работе теребилки, которые мы в ближайшее время исправим, чтобы наша техника отвечала всем современным требованиям".

По словам директора ОАО "Мстиславльлен" Владимира Пиванкова, предприятие на данный момент обеспечено всей необходимой техникой. Но в ближайшие год-два наступит время ее обновления. И планируется приобрести кое-что из представленной сегодня техники. "Для нас, производителей, главное, чтобы техника была надежна и проста в обслуживании, обеспечивала качественную и высокопроизводительную работу, - пояснил он. - Лично мне приглянулся самоходный пресс-подборщик (ПЛС-1), который обеспечивает формирование слоя льнотресты требуемой линейной плотности независимо от исходной линейной плотности ленты на поле. Вот его, возможно, мы и приобретем первым для обновления технического парка".

По итогам демонстрации новой техники прямо в поле прошло рабочее совещание производителей и разработчиков, во время которого обсудили необходимость совершенствования новинок по ряду параметров, налаживание ее массового производства, организацию презентации для других льноводов страны и за рубежом.

В Беларуси работают 24 льнозавода. В этом году перед ними поставлена задача произвести 180 тыс. т льноволокна для обеспечения этим сырьем внутреннего рынка и экспорта.-0-

Фото Олега Фойницкого