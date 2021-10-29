В школах и гимназиях Могилевской области на осенних каникулах оздоровятся почти 7,5 тыс. детей

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 29 октября 2021
Минск Ясно +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:44 Оптового наркокурьера задержали в Гомельском районе: изъято 600 г психотропа Происшествия
09:41 Щекин: продвижение военного контингента к границам Беларуси может иметь большие последствия для Запада Общество
09:38 Лукашенко сегодня посещает Добрушскую бумажную фабрику Президент
09:38 Новый максимум: в Украине за сутки подтвердили почти 27 тыс. случаев COVID-19 В мире
09:34 Узник Гуантанамо рассказал суду об используемых ЦРУ методах дознания В мире
09:22 Полиция ФРГ предупреждает ультраправых о незаконности самоуправства на границе с Польшей В мире
09:16 Контент трех Telegram-каналов признан экстремистским Происшествия
09:12 Фигурантам дела о пожаре в российском ТРЦ "Зимняя вишня" вынесли приговор В мире
09:02 WSJ: в США могут выплатить более $1 млрд мигрантам, пострадавшим от политики Трампа В мире
09:00 АКЦИЯ! Скидка до 200 евро за м² на ограниченное количество квартир в ГОТОВЫХ ДОМАХ! Действует 7 дней! Общество
08:58 Дзермант о военных планах Польши: на любое агрессивное действие последует незамедлительный ответ Политика
08:50 Республика Корея с 1 ноября начнет частичную отмену карантинных ограничений В мире
08:48 Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 12 участках в Минске Регионы
08:44 Европейская сеть советов по судебной власти исключила Польшу из членов своей Генассамблеи В мире
08:37 Facebook теперь Meta: компания сменила название Технологии
08:30 В Беларуси введен временный запрет на вывоз кислорода Общество
08:22 Легендарное кафе "Цитадель" в Брестской крепости выставили на аукцион Регионы
08:05 В школах и гимназиях Могилевской области на осенних каникулах оздоровятся почти 7,5 тыс. детей Регионы
07:56 В Беларуси за сутки при пожарах погибли три человека Происшествия
07:46 "Время циклонов" пришло во дворец Румянцевых и Паскевичей Культура
07:27 Дорожную разметку сегодня в Минске нанесут на семи участках Регионы
07:11 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,4 тыс. фур Общество
07:05 Горячую линию по вопросам профилактики COVID-19 запустил БРСМ в Могилевской области Регионы
07:00 Лукашенко предложил Турции объединить усилия для эффективного противостояния беспрецедентным вызовам времени Президент
07:00 Картина дня: встреча Лукашенко с генпрокурором РФ, заседание парламента и золото ЧМ по гимнастике Общество
00:59 Вьетнам планирует с ноября частично отменить карантин для туристов В мире
00:43 Гитара одного из основателей группы Pink Floyd Сида Барретта ушла с молотка за $27,4 тыс. В мире
00:07 На Солнце произошла мощная вспышка класса Х В мире
28.10.21
28.10.21 23:39 Ученые нашли мутацию коронавируса, которая обходит антитела после прививки В мире
28.10.21 23:01 В Великобритании сократили до нуля число стран в красном списке по коронавирусу В мире
Все новости
Все новости
Регионы
29 октября 2021, 08:05

В школах и гимназиях Могилевской области на осенних каникулах оздоровятся почти 7,5 тыс. детей

Фото из архива
Фото из архива

29 октября, Могилева /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях образования Могилевской области на осенних каникулах будут работать 250 лагерей с дневным пребыванием, в которых оздоровятся почти 7,5 тыс. детей. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Могилевского облисполкома.

"Пришкольные лагеря - это одна из самых популярных форм оздоровления обучающихся, которая всегда востребована в каникулярный период, - отметили в управлении. - Здесь предусмотрен оптимальный двигательный режим, закаливание, сбалансированное питание и рациональный распорядок дня, что позволяет формировать у детей навыки здорового образа жизни. Ежедневная программа включает спортивно-оздоровительные мероприятия, прогулки и игры на свежем воздухе, пешеходные маршруты".

В планах воспитательной работы каждого оздоровительного лагеря много интересных и полезных дел. Среди них особое место занимают гражданско-патриотические мероприятия. Например, в день открытия лагерей проводятся торжественные линейки "Наши символы - наша гордость!". Кроме того, в ходе реализации оздоровительной смены запланированы виртуальные путешествия по белорусским музеям, торжества и презентации, посвященные Великой Октябрьской революции, проведение акции "#Мая_Зямля_Прыдняпроўе".

Например, в средней школе №4 Шклова состоится мероприятие "История родного Шклова" и увлекательный квест "Сталкер 54.30", задания которого направлены на повышение мотивации изучения истории родного края. Для обучающихся старшего школьного возраста в шкловской гимназии и СШ №4, а также в Городищенской средней школе будут работать швейные и ремонтные производственные бригады. Ребята получат возможность провести время с пользой - и пообщаться, и заработать.

В учреждениях образования Могилева в каникулярный период пройдет городская акция "Безопасные каникулы - на пользу!". Каждый ее день станет тематическим: инициатива начнется 1 ноября со дня правовых знаний и закончится 6 числа днем семьи. Также ребят ожидают дни позитива, здоровья, безопасного поведения на дороге и при чрезвычайных ситуациях, гражданско-патриотического воспитания.

Кроме того, запланированы общегородские тематические мероприятия, большинство из которых организованы дистанционно: краеведческие квизы, онлайн-квесты, игры-путешествия, викторины, фототуры и многое другое. Продолжится проведение городской акции "Безопасный интернет - детям!", а с 1 по 7 ноября запланирован исторический марафон "Назад, в СССР!", приуроченный ко Дню Октябрьской революции.

В каждом учебном заведении ежедневно с 09.00 до 20.00 будут работать спортивный зал, компьютерный класс, библиотека и комната психологической разгрузки.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети здоровье Могилевская область образование
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 12 участках в Минске
Фото КУП "Брестский Городской Центр по управлению Недвижимостью" Легендарное кафе "Цитадель" в Брестской крепости выставили на аукцион
Фото из архива Дорожную разметку сегодня в Минске нанесут на семи участках
Фото из архива Горячую линию по вопросам профилактики COVID-19 запустил БРСМ в Могилевской области
Фото из архива Молодежь Гомельской области заложила несколько зеленых зон
Фото из архива ГАИ Минской области с 29 октября по 1 ноября усилит контроль за нетрезвыми водителями
Главное
Фото из архива Лукашенко сегодня посещает Добрушскую бумажную фабрику
Головченко о вузах со слабой системой контроля: не понятно, о чем думают руководители учреждений
Назаров рассказал о разработанных Беларусью антисанкционных мерах
АКЦИЯ! Скидка до 200 евро за м² на ограниченное количество квартир в ГОТОВЫХ ДОМАХ! Действует 7 дней!
Топ-новости
Картина дня: встреча Лукашенко с генпрокурором РФ, заседание парламента и золото ЧМ по гимнастике
Головченко вручил госнаграды работникам БГМУ
Дзермант о военных планах Польши: на любое агрессивное действие последует незамедлительный ответ
Назаров: в Беларуси ведутся разработки электромобилей-мусоровозов и электробусов для аэропортов
В Беларуси введен временный запрет на вывоз кислорода
Пиневич: к концу года планируем вакцинировать 5 млн человек, это поможет остановить эпидпроцесс
Алина Горносько выиграла золото ЧМ по художественной гимнастике
Около 11,5 тыс. свидетелей допрошено по делу о геноциде белорусского народа
Петришенко: праздник "Купалье" в Александрии сохраняет национальный колорит и радует новыми идеями
Гигин: Беларусь проводит конституционную реформу прежде всего для себя
До +16°С ожидается в Беларуси 29 октября
Белоруска Анастасия Салос выиграла бронзу ЧМ по художественной гимнастике
В обращение выпустили почтовый блок "Коложская икона Божией Матери"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 2398
Чуприс: в Беларуси уделяется пристальное внимание защите персональных данных
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.