В школах Минской области будут вручать аттестаты в торжественной обстановке

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В школах столичного региона традиционных выпускных вечеров не будет - запланировано вручение аттестатов в торжественной обстановке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Мероприятия пройдут 10 и 11 июня. Формат проведения и количество гостей каждое учреждение образования определит самостоятельно.

Аттестаты об окончании средней школы получат 7308 одиннадцатиклассников. Из них более 660 претендуют на золотые и серебряные медали.

Свидетельства о получении общего базового образования вручат 13 120 подросткам, из них свыше 800 могут быть удостоены свидетельств с отличием.

Последний звонок прозвенит 30 мая. Формат проведения этого торжества каждая школа также выберет сама.

Как сообщали в Министерстве образования, выпускные экзамены для учащихся 9-х классов пройдут 2, 4, 9 июня: в эти дни выпускники базовой школы напишут диктанты по белорусскому и русскому языкам, выполнят контрольную работу по математике. А учащиеся 11-х классов 1, 3, 5 июня будут писать изложение по белорусскому или русскому языку (в зависимости от своего выбора), выполнят контрольную работу по математике, сдадут в устной форме выпускные экзамены по истории Беларуси и иностранному языку.

Централизованное тестирование начнется 25 июня.-0-