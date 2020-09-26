В школах нет большого всплеска коронавируса - Мингорисполком

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минских школах нет большого всплеска коронавируса, заявил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран во время прямой линии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Мингорисполкома.

"Мы видим незначительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди учащихся. Однако большого всплеска, который ожидался после продолжительных летних каникул, мы избежали", - сказал Артем Цуран.

По его словам, достаточно жесткие меры, принимаемые учреждениями образования, дают свой результат. "Это и ограничение перемещений по школе детей, нахождение их в одном классе, требования по тщательному мытью рук, ограничение допуска родителей в здание учебного заведения. Ситуацию с заболеваемостью контролируем ежедневно. Учреждения находятся под наблюдением медицинских работников. И сегодня о каком-либо резком всплеске мы не говорим", - отметил зампред Мингорисполкома.

Школам выделяются бюджетные средства на закупку дезинфицирующих средств.-0-