В школе любил химию и баскетбол: Турчин ответил на вопросы учеников года Минской области

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин пообщался сегодня с победителями конкурса "Ученик года Минской области - 2019". Встреча со учениками 8-11-х классов прошла в формате пресс-конференции, губернатор ответил на вопросы о его детстве, учебе, карьере и жизненных приоритетах, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Турчин предложил участникам встречи поговорить о будущем: о личных планах каждого и в целом о том, какой они видят страну в перспективе. Отдельное внимание губернатор уделил ПВТ, куда сегодня ребята отправятся на экскурсию. "Раньше, если помните, все писали об "американской мечте". ПВТ - в некотором роде воплощение белорусской мечты. Сегодня каждый из вас, не имея значительных богатств, а имея ум и знания, может успешно реализоваться. Причем в Беларуси, на мой взгляд, есть возможность сделать это в любой профессии. Самое главное - чтобы этот выбор был именно ваш", - отметил глава региона.

Ребята с энтузиазмом подхватили посыл, стали задавать губернатору вопросы, связанные с его мотивацией, непростыми жизненными решениями и даже вызовами современного общества. Например, Полина Мальцева из Любани поинтересовалась, какие, по его мнению, три вещи нужно сделать в подростковом возрасте, чтобы добиться успеха в будущем. "Учиться - это само собой, а также сделать правильный выбор, хотя в жизни все можно исправить. И важно определиться со своими жизненными принципами, которые не должны меняться. Свои убеждения нужно проносить через всю жизнь", - озвучил свою позицию Александр Турчин.

Прозвучал и вопрос о том, какие новые профессии появятся в будущем. Губернатор считает, что в скором времени количество профессий уменьшится - это связано с вызовами будущего. Появятся магазины без продавцом, банки переместятся в смартфоны, а беспилотный транспорт станет обыденностью. Появятся новые профессии в медицине, повсеместно будет использоваться искусственный интеллект. Поэтому, рассуждая о том, в какой сфере в будущем развивать частное дело или проект, Александр Турчин выделил область цифровых технологий.

Губернатор также признался, что в школе больше всего любил изучать химию, а вот алгебра принесла ему единственную четверку в аттестат, из-за которой он окончил школу с серебряной медалью. Еще увлекался баскетболом, этот вид спорта больше всего любит и сейчас. Александр Турчин рассказал и о своем первом рабочем месте: в 14 лет устроился на предприятие, где выпускали автомобильные фильтры. "Их нужно было упаковывать в промасленную бумагу - этот скрип от процесса вспоминаю и сейчас", - добавил он.

Школьники также попросили главу облисполкома рассказать о его пути к успеху. Александр Турчин отметил, что профессионально развиваться ему помогает команда, коллектив единомышленников, его главная путеводная звезда - это друзья и соратники. Самыми важными качествами он считает честность и порядочность, а главной чертой современного лидера - понимание, что основой всего являются люди. Своим девизом по жизни председатель Миноблисполкома назвал высказывание Фердинанда Порше: "Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам". Поэтому успеха ему помогает добиться любовь к своему делу и большое желание трудиться. Удивил школьников напряженный график губернатора: рабочий день начинается в 7.40, а завершается в районе 20.00, при этом суббота не относится к числу выходных. Два раза в день Александр Турчин работает с корреспонденцией, регулярно посещает предприятия и хозяйства региона. Больше всего, признался он, не любит совещания: проще, когда люди обращаются с конкретным вопросом или проблемой.

В завершение Александр Турчин напутствовал ребят: "Вы - элита в образовательной системе Минской области. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы сделали вклад в развитие нашей экономики в тех сферах, в которые вы посчитаете нужным вложить себя. Мне хотелось бы, чтобы наша страна сделала шаг вперед и чтобы вы жили в ней".-0-