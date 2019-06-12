12 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В школы Гомеля 1 сентября придут более 5,9 тыс. первоклассников, это практически столько же, как и в завершившемся учебном году. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления образования Гомельского горисполкома Людмила Крилистенко.

"Мы анализируем выпуск дошкольников, учитываем миграционные процессы, чтобы четко видеть цифру", - сказала начальник управления.

Сегодня прием документов в первые классы начали 68 учреждений образования областного центра. Подать заявления можно по 28 августа.

Документы для зачисления детей, проживающих в микрорайоне, закрепленном за школой или гимназией, можно подать в любой рабочий день, для детей из других микрорайонов - в дни приема граждан руководством учреждений образования. Все заявления регистрируются в журналах: в одном - для детей, проживающих в микрорайоне, закрепленном за учреждением образования, в другом - за его пределами. На документах фиксируется дата и время их подачи.

Людмила Крилистенко обратила внимание, что детей из других микрорайонов могут зачислять только на свободные места в порядке очередности подачи заявлений родителями (законными представителями).

Отвечая на вопрос относительно появившейся информации об очередях в областном центре для подачи заявлений в первые классы, Людмила Крилистенко отметила, что ажиотаж создается родительской общественностью, хотя на это нет оснований и все возникающие вопросы оперативно решаются в индивидуальном порядке.-0-