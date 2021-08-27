В Шумилино к "Дажынкам" появятся скульптуры "Берагіня лесу" и "Танец влюбленных"

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27 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Шумилино к областному празднику тружеников села "Дажынкі" украсят двумя скульптурными композициями, сообщил корреспонденту БЕЛТА автор работ Иван Казак.Одна скульптура называется "Берагіня лесу", изготовлена по заказу Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Композиция представляет собой девушку, рядом с которой находятся волк, заяц, сова и белка. В волосы девушки "вплетены" птицы и листья дуба, украшают убранство "Берагіні лесу" листы клена и цветок папоротника. Высота работы - 1,65 м. Откроют композицию 14 сентября в небольшом лесном массиве - он находится справа при въезде в Шумилино со стороны Витебска. Во время открытия также планируют заложить памятную аллею."Танец влюбленных" с постаментом будет высотой около 3 м. Это танцующая молодая пара, над головами которых парят два голубя, верхнюю часть композиции обрамляет венок из цветов. Установят "Танец влюбленных" возле Дома культуры, который сейчас реконструируют.Скульптуры сделаны из композитного материала, он очень надежный и крепкий. Иван Казак с ним работает не первый год.Областной фестиваль-ярмарка тружеников села "Дажынкі-2021" состоится в Шумилино 18 сентября. Более 80% работ по подготовке к празднику уже выполнено, многие объекты находятся на финальной стадии ремонта. Запланирована культурная программа, организаторы хотят сделать запоминающийся праздник для шумилинцев и гостей города. Столица "Дажынак" лежит на дороге между Витебском и Полоцком, жители которых смогут провести выходной на фестивале.-0-