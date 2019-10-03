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03 октября 2019, 15:00

В системе образования Минской области трудятся более 28 тыс. педагогов

Фото из архива
Фото из архива

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 28 тыс. педагогов работают в системе образования Минской области. Об этом заявил заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич сегодня в Минске на областном профессиональном празднике "День учителя - 2019", передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Маркевич
Иван Маркевич

"В системе образования Минской области трудятся более 28 тыс. педагогических работников. Они ежедневно передают воспитанникам свои знания, учат добру и справедливости, развивают лучшие нравственные качества. Педагогический коллектив Минщины всегда высоко держит профессиональную планку. Это люди с активной гражданской позицией, целеустремленные, творческие и инициативные, искренне любящие свою профессию. Благодаря вам в области подрастает поколение достойных ребят. Их успехи на международных и республиканских конкурсах и олимпиадах, творческих и спортивных соревнованиях - ваша заслуга", - отметил Иван Маркевич.

Во время праздника
Во время праздника

Областной праздник собрал в столичном Центральном доме офицеров более 650 человек. Среди них руководство главного управления по образованию Миноблисполкома, управлений по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов, представители профсоюза, педагоги региона. Традиционно на профессиональный праздник приглашены и почетные гости - ветераны педагогического труда.

Трем лучшим учителям области вручили нагрудные знаки Министерства образования Беларуси "Отличник образования", еще семеро получили грамоты министерства. Грамотами и благодарностями Миноблисполкома наградили 10 учителей области, от Минского областного Совета депутатов грамоты получили три человека. Еще 9 учителям вручили благодарности от профсоюза.

Педагогов поздравили почетные гости, коллеги и дети. Перед ними выступили ансамбль скрипачей и театральный коллектив из гимназии-колледжа искусств Молодечно. Еще одним подарком для учителей стал спектакль "Паўлінка" Национального академического театра имени Янки Купалы.

Организатор праздника - главное управление по образованию Миноблисполкома.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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