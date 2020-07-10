В Скиделе к областным "Дажынкам" модернизируют Дом культуры и приведут в порядок соцобъекты

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Скиделе к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкі-2020" модернизируют Дом культуры, отремонтируют улицы и соцобъекты. Речь об этом шла на встрече председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктора Лисковича с трудовым коллективом Скидельского сахарного комбината, сообщает БЕЛТА.

Как отмечалось во время встречи, на подготовку к областным "Дажынкам" в Скиделе направят почти Br30 млн. Из них более Br3 млн планируется потратить на модернизацию Дома культуры. В нем появится современный кинотеатр, часть помещений отдадут под детскую школу искусств. В целом город ожидает масштабное благоустройство: работы запланированы практически на всех социальных объектах. В частности, тепловая реабилитация ожидает ясли-сад №5, среднюю школу №2. Кроме того, будут приведены в порядок городские улицы. "Областные "Дажынкі" послужат новым толчком в развитии Скиделя", - отметил Виктор Лискович.

Сахарный комбинат - градообразующее предприятие. Здесь работает более 700 человек, средний возраст - чуть более 40 лет. Сенатор выразил надежду, что молодежь, видя эффективную работу предприятия, оценив развитие Скиделя, будет оставаться жить и работать в родном городе.

Кроме того, сегодня Виктор Лискович побывал в агрогородке Князево Зельвенского района и на Волковысском мясокомбинате, где пообщался с трудовыми коллективами, ответил на интересующие людей вопросы.-0-