В Славгородcком районе перезахоронили останки 25 красноармейцев

25 ноября, Славгород /Корр. БЕЛТА/. Останки 25 бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили сегодня в Славгородском районе. Мероприятие приурочено к годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемонии перезахоронения прошли сегодня в агрогородках Свенск, Лопатичи и деревне Александровке-1. Торжественный митинг-реквием состоялся у братской могилы в Славгороде: здесь перезахоронили останки 15 бойцов. Еще несколько красноармейцев вернутся на свою малую родину и будут похоронены рядом с родными.

Как рассказал историк и руководитель историко-патриотического поискового клуба "Виккру" Николай Борисенко, этих солдат обнаружили поисковики во время одной из самых масштабных в истории клуба вахт "Сожский рубеж - 2021". "В июле - августе 1941 года в районе Славгорода шли ожесточенные бои. Немцы захватили тогда еще Пропойск и перекрыли стратегически важное Варшавское шоссе и мосты через Проню. Бойцы 710-го стрелкового полка 219-й мотострелковой дивизии 25-го мехкорпуса, пытаясь выбить врага из города и освободить "варшавку", стояли насмерть. Здесь полегли тысячи советских солдат, и большинство из них до сих пор числятся без вести пропавшими, - рассказал Николай Борисенко. - Наш долг: помнить тех, кто отдал жизнь за Родину, искать незахороненных красноармейцев, устанавливать, по возможности, их имена. Ведь даже спустя столько лет их семьи продолжают ждать близких, которые так и не вернулись с полей сражений".

По личным вещам и солдатским медальонам из 29 солдат смогли установить имена семерых. На торжественную церемонию в Славгород приехали из России родственники трех найденных бойцов: Алексея Борисова, Василия Самосюка и Федора Попова. Как рассказал племянник Федора Попова Сергей, для их семьи это была долгожданная новость. "Представляете, прошло 80 лет. И все это время мой дядя числился без вести пропавшим. Мы искали его по архивам, сын помогал искать информацию в интернете. И везде одно: без вести пропавший, - рассказал мужчина. - Я не знаю, как выразить свою благодарность ребятам из клуба "Виккру". Я побывал на месте, где погиб мой дядя, неподалеку от деревни Поповки. И вы не представляете, как я волнуюсь. Поисковики провели огромную работу. И она нужна нам. Ведь моего дядю нашли, а сколько их, молодых ребят, осталось там лежать. Их тоже кто-то ждет. Мой отец ждал, ведь это был его младший брат, которому было всего 22 года, когда он погиб. Я благодарен всем, кто помог нам найти дядю".

Родственник бойца красной армии Фёдора Попова Сергей Попов

Племянница красноармейца Василия Самосюка Нелли Морозова приехала в Славгород из Москвы. "Это родной брат моего отца, который погиб на белорусской земле. Моей бабушке, матери нашего героя Василия Самосюка, пришла не похоронка, а документ, где значилось "пропавший без вести". И мы все эти годы, даже в детстве я помню, мы не теряли надежды отыскать его. Им верилось, что он жив. Но вот в этом году мы узнали о том, что он здесь, - поделилась женщина. - И теперь белорусская земля стала для нас родной. Мы сами россияне, но теперь еще и белорусы. Потому что здесь была пролита кровь нашего родного человека".

Как отметила председатель Славгородского районного Совета депутатов Светлана Езерская, современники должны бережно хранить память о подвигах предков. "Во время войны семьи теряли сыновей, отцов, мужей. Они теряли самых дорогих людей. И то, что сегодня делают поисковики, помогает не забывать историю. Это очень важно для нас всех. Во время войны нашему району серьезно досталось. Оккупация, сожженные деревни, массовые расстрелы. Ужасов было много. И мы не можем забыть это, - отметила она. - Здесь в 1941-м, 1943 годах шли ожесточенные бои. Свои жизни отдавали за Родину, наше мирное небо совсем молодые ребята. И сегодня мы отдали им дань памяти. Нам важно знать и сохранять их имена. Потому что благодаря их подвигу, на земле сегодня живем мы с вами".

После церемонии перезахоронения военнослужащие из Марьиной Горки продемонстрировали показательные выступления по рукопашному бою.

Кроме этого, в Славгородском районном историко-краеведческом музее к памятной дате заработала выставка "Славгородчина: история и современность". Вечером в кинотеатре "Родина" для жителей Славгорода покажут художественный фильм "Судьба диверсанта".-0-

Фото Олега Фойницкого