В Славгороде начали строить новый детский сад

20 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. К строительству нового детского сада приступили в Славгороде, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Славгородского районного Совета депутатов Светлана Езерская.

В районе улицы Калинина начали возводить детский сад, уже заливают фундамент. Учреждение дошкольного образования, которое рассчитано на 75 детей, планируется открыть уже в этом году. Улица Калинина в Славгороде находится в микрорайоне многоквартирных жилых домов. Здесь проживает большое количество молодых семей, есть и многодетные. Для развития микрорайона и для удобства его жителей необходим детский садик, отметила она.

Новый микрорайон

"В новом микрорайоне уже получили жилье 96 многодетных и 68 молодых семей, 8 детей-сирот. Недавно построили 32-квартирный жилой дом, в котором есть квартиры и для молодых специалистов. Кроме жилья, мы должны предоставить горожанам развитую и доступную инфраструктуру. И начать эту работу было решено со строительства дошкольного учреждения образования", - рассказала Светлана Езерская и добавила, что в микрорайоне проживают 206 детей в возрасте от 0 до 6 лет. Из них 130 детей посещают детские сады города. 7 детей подвозят транспортом отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома в Поповский ясли-сад.

Сейчас в городе работает 3 учреждения дошкольного образования, рассчитанные на 445 мест. -0-

Фото Олега Фойницкого