В Славгороде перезахоронили останки бойцов Красной армии

25 ноября, Славгород /Корр. БЕЛТА/. Останки 21 бойца Красной армии перезахоронили сегодня в Славгороде. Торжественная церемония была посвящена 77-ой годовщине освобождения Славгородского района от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время экспедиции осенью этого года поисковики обнаружили 20 останков солдат Красной армии. Еще одного бойца нашли местные жители на берегу реки Проня. "Вместе с останками бойцов были обнаружены 8 медальонов. По четырем из них смогли установить личности погибших. Имя пятого солдата установили по нацарапанной надписи на фляге. Это невероятный успех для нас", - отметил руководитель историко-патриотического поискового клуба "Виккру" Николай Борисенко.

Среди обнаруженных бойцов - рядовой Иван Ильин 1919 года рождения уроженец деревни Кундушумбал Ронгинского района Марийской автономной ССР, рядовой Николай Карнаухов 1915 года рождения уроженец села Береза Дмитриевского района Курской области, рядовой Петр Сапожников 1915 года рождения из города Черемхово Иркутской области, рядовой Генрих Беккер из деревни Обердорф Эрленхабского района автономной Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья, рядовой Гаджи Алибеков 1920 года рождения из селения Хамаматюрт Бабаюртовского района Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики.

Удалось найти родственников двух рядовых - Сапожникова и Алибекова. "Родственники Сапожникова попросили перезахоронить останки на той земле, за которую Петр отдал жизнь. А вот семья Гаджи Алибекова решила, что останки родственника они заберут на свою родину, - рассказал Николай Борисенко. - Эти семьи сейчас выражают нам огромную благодарность. Каждая семья без вести пропавшего солдата Красной армии продолжает ждать своего героя. И когда мы находим этих бойцов, устанавливаем имена, связываемся с родственниками, - мы не только устанавливаем судьбу солдата, но и возвращаем его домой. Это наверное самое главное, для чего работают наши поисковые отряды".

Как отметил Николай Борисенко, в 1941 году в районе тогда еще Пропойска шли ожесточенные бои. "Бои, которые проходили здесь в июле-августе 1941 года, по своей ожесточенности не уступают тем боям, которые проходили на Буйничском поле, по Минскому шоссе в районе Могилева. 15 июля 1941 года немцы сходу захватили Пропойск (нынче Славгород), перекрыв тем самым стратегически важное Варшавское шоссе и мосты через Проню, - рассказал Николай Борисенко. - Наши солдаты пытались выбить врага из города. Тысячи бойцов и командиров погибли здесь. И практически все из них, за редким исключением, до сих пор числятся без вести пропавшими".

По словам директора областного центра творчества Сергея Иванова, поисковая работа помогает в военно-патриотическом воспитании молодежи. "Важно отметить, что поисковой работой занимаются люди самых разных профессий и видов деятельности: рабочая молодежь, учащиеся и студенты, действующие офицеры и офицеры запаса. Этим людям не безразлична военная история Могилевщины, - отметил Сергей Иванов. - Это огромная работа. И наши поисковики подают пример подрастающему поколению".-0-

Фото Олега Фойницкого

Руководитель историко-патриотического поискового клуба "Виккру" Николай Борисенко