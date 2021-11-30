30 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Славгороде планируют создать мемориальный комплекс о военной истории района. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель Славгородского районного Совета депутатов Светлана Езерская.

Новый мемориал разместится в городском парке, где находится братское кладбище красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

"Мы хотим создать мемориальный комплекс, который расскажет о войне на Славгородчине, ожесточенных боях близ Пропойска. В советское время очень мало говорилось об этой операции. Только сейчас узнаем подробности 1941 года. Ведь здесь, на подходе к Славгороду, полегло около 20 тыс. человек, о которых почти ничего не известно. Кто-то попал в плен, кто-то пропал без вести. Это важная страница истории, которая должна найти отражение в новом мемориальном комплексе", - уверена председатель Славгородского районного Совета депутатов.

Еще одна важная страница истории района, которая найдет свое отражение в новом комплексе, - геноцид белорусского народа в годы войны. "55 населенных пунктов нашего района полностью или частично были сожжены. Большая часть из них восстановлена, но наша молодежь должна знать о том, что происходило здесь. Еще одна страница истории - 1943 год, когда шли бои за освобождение Пропойска, - отметила Светлана Езерская. - Мы хотим создать комплекс, который отразит все ужасы войны, покажет героизм и стойкость нашего народа. Хотим создать комплекс, который бы показывал войну в полном ее виде. Нам важно сохранить достоверную историю, передать эти знания молодому поколению".

Сейчас в районе разрабатывают предпроектную документацию. К обсуждению подключили практически всех жителей района.

"Идею создания нового мемориала поддержал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. До конца этого года планируем окончательно определиться с местом для будущего комплекса. После этого начнется разработка визуального оформления будущего комплекса. Впереди большая работа, которая позволит сохранить и передать следующим поколениям героическую историю нашего района и всей страны в целом. Нам есть чем гордиться. И важно передавать эти знания дальше", - подытожила Светлана Езерская.-0-