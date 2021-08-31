В Славгородском районе 1 сентября после капремонта откроются две школы

31 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Славгородском районе после капремонта откроются две школы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в отделе по образованию, спорту и туризму Славгородского райисполкома.

Капитальный ремонт с элементами модернизации произведен в средней школе №2 Славгорода. На эти цели Международный банк реконструкции и развития выделил более Br1,4 млн. Первый пусковой комплекс работ реализован в прошлом году: в здании 1964 года постройки полностью заменили кровлю. Второй этап стартовал в январе этого года и предполагал проведение внутренних ремонтных работ.

"Благодаря выделенным средствам мы полностью заменили в школе напольное покрытие и сантехнику, отремонтировали кабинеты и коридоры, - рассказал директор средней школы №2 Леонид Кочанов. - Кроме того, в учебном заведении отремонтирована столовая - обновлен обеденный зал на 150 мест и пищеблок, где установлено новое технологическое оборудование, полностью заменена обеденная мебель. В школе появился и новый кабинет химии со всем необходимым оснащением".

По словам Леонида Кочанова, открытия школы ждали с большим нетерпением, ведь с января этого года занятия проходили на базе нескольких учебных заведений - СШ №1 Славгорода, Славгородского профессионального лицея и детских садов. 1 сентября дети и учителя вернутся в альма-матер и учебный процесс будет организован в привычном для всех русле.

"В новом учебном году на базе нашего учреждения будут заниматься около 350 детей, из них 32 первоклассника, - уточнил директор СШ №2. - Около 20 детей будут привозить на занятия из сельской местности - деревень Красный Восход, Шеломы-2 и Уречье".

Вторым учреждением образования Славгородского района, которое после капремонта 1 сентября примет учеников, станет Лопатичская средняя школа. В здании 1979 года постройки капитальный ремонт производили впервые. Его стоимость вместе с закупкой необходимого технологического оборудования составила более Br800 тыс.

"Ремонт в школе был сделан от пола до потолка, - отметил директор учебного заведения Александр Дерюжинский. - Полной замены требовали все коммуникации, и в первую очередь канализация. В школе полностью отремонтировали и покрасили фасад, заменили часть крыши над спортзалом, отремонтировали и сам спортзал, где появилось новое резиновое покрытие взамен старого деревянного".

В учебном заведении сделали ремонт кабинетов информатики, биологии и физики. Для последнего полностью закупили необходимое оборудование. Отдельное внимание уделили безбарьерной среде - появились пандусы и специально оборудованный туалет для людей с ограниченными возможностями. Согласно современным требованиям в школе установили противопожарную систему безопасности "Молния" и тревожную кнопку. Позитивные изменения затронули и прилегающую территорию, на которой уложена новая плитка.

Предмет отдельной гордости - полная реконструкция пищеблока с установкой необходимого оборудования. Здесь появились посудомоечная машина, мощные вытяжки, холодильники, накопительные водонагреватели, овощерезки и даже пароконвектоматы для приготовления блюд на пару и диетического питания школьников. Теперь труд работников кухни будет значительно облегчен, а детей будут кормить не только вкусно, но и полезно.

"Наша школа похорошела и со стороны выглядит очень яркой и современной, - подчеркнул директор. - Коридоры и классы стали светлее и комфортнее как для учащихся, так и для педагогического коллектива и технических работников. И это не может не радовать. С 1 сентября в школу пойдут 85 детей, в том числе 4 первоклассника. Уверен, что положительные изменения их приятно удивят и настроят на хорошую и продуктивную учебу".-0-