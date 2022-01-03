3 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Славгородском районе формируют местную популяцию благородных оленей. Об этом газете "Присожский край" рассказал директор районной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов Александр Гайчуков, сообщает БЕЛТА.

Охотничье хозяйство Славгородской РОС по госпрограмме закупило 30 благородных оленей. Новым домом для парнокопытных стало Славгородское лесничество. Оленям отведена территория в 6,5 га, где созданы все условия, чтобы они смогли быстро адаптироваться и почувствовать себя в безопасности. Здесь они пробудут до лета. За это время семейство прирастет, затем животных выпустят в дикую природу.

"На сегодня в стаде 3 самца и 6 самок, остальные - сеголетки, - отметил Александр Гайчуков. - Здесь олени акклиматизируются и дадут потомство: все условия для жизни и размножения есть. Вольер для передержки обнесен сетчатым забором, за новоселами организован хороший присмотр. К слову, на протяжении полугода животные будут питаться не только подножным кормом. Их рацион дополнят зерном и сеном. Посторонним в вольер вход строго запрещен. Территория постоянно находится под охраной наших работников. Ну а когда придет время и будет сформирована местная популяция благородного оленя, парнокопытных выпустим на волю".

Охотничье хозяйство учреждения "Славгородская РОС" Белорусского общества охотников и рыболовов расположено на юге Могилевской области в 50 км от областного центра. Его площадь составляет почти 120 тыс. га, из которых лесные - 56,1 тыс. га, полевые - 58,6 тыс. га, водно-болотные - 4,9 тыс. га.-0-