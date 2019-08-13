13 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме ко Дню белорусской письменности благоустроят набережную канала Огинского и откроют после ремонта и реконструкции несколько знаковых объектов, рассказал корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Александр Версоцкий.

Основные мероприятия Дня белорусской письменности развернутся на более чем десяти площадках города. Слоним старается достойно встретить гостей: приводятся в порядок улицы и дома, объекты социальной инфраструктуры. Благоустраивается и набережная канала Огинского - популярное место отдыха у горожан и гостей города. Будет сдана после реконструкции гостиница "Щара", "ведь город привлекателен для туристов, а значит, должен быть гостеприимным во всех отношениях", заметил Александр Версоцкий.

Значимым событием станет открытие на центральной площади Слонима памятника Льву Сапеге. Некогда издатель Статута Великого княжества Литовского был старостой древнего города, при Льве Сапеге Слоним активно развивался. На этой неделе, как ожидается, статуя будет отлита, после чего займутся ее установкой.

"Активно включились в благоустройство предприятия района и, что приятно, жители Слонима, которые наводят порядок в своих дворах и подворьях", - отметил Александр Версоцкий. Он уточнил, что на подготовку Слонима к проведению значимого праздника из всех источников направлено около Br10 млн.

Готовят в регионе ко Дню белорусской письменности и печатную продукцию, например, набор открыток с ретровидами Слонима, сборник произведений писателей и поэтов слонимской земли, а также другие тематические альбомы, издания, посвященные красотам, истории и туризму в Гродненской области.

День белорусской письменности отмечается с 1994 года в первое воскресенье сентября. Центром праздника становились разные города: Полоцк (трижды), Туров (дважды), Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль (дважды), Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново.-0-