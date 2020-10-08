В Слониме возвели многоквартирный электродом

8 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме возвели первый в Гродненской области многоквартирный дом, где для отопления, подогрева воды и приготовления пищи используется исключительно электроэнергия. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УКС Слонимского района.

Новый панельный 9-этажный дом на 171 квартиру возвели в жилом районе по проспекту Независимости в Слониме. Внешне он похож на традиционные жилые дома, но главная его особенность - использование из всех энергосберегающих коммуникаций лишь электричества.

К дому не ведет теплотрасса. Из инженерных сетей - холодная вода, канализации, связь и электричество. В многоэтажке нет и привычной разводки системы отопления.

"В квартирах установлены электрические конвекторы, жильцы сами определяют, когда включать их. Для каждой комнаты можно устанавливать свой температурный режим. Не будут зависеть жильцы нового дома и от сезонных отключений горячей воды. Квартиры оборудованы двумя водонагревателями каждая - один для ванной, другой для кухни", - рассказали в УКС Слонимского района. Также в квартирах по два электросчетчика, один ведет учет энергии, используемой для освещения и приготовления пищи, второй - для отопления и подогрева воды. Тарифы на эти цели различны.

Возвело дом ОАО "Гродножилстрой". Нормативный срок строительства 10 мес, но сдали объект в эксплуатацию раньше. Окончательная стоимость квадратного метра еще подсчитывается, однако известно, что она ниже, чем в традиционной панельке.

Новоселами в доме стали многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также другие категории граждан, имеющие право на субсидию по указу №240.

Завершено и благоустройство прилегающей к дому территории. Оборудованы парковочные места, обустроена современная детская площадка.

Торжественные мероприятия по случаю открытия дома запланированы на 9 октября. К слову, по соседству возводится еще один электродом на 171 квартиру. Сдать его планируют весной 2021 года.-0-