В Слонимском районе перезахоронили останки погибших в первые дни войны красноармейцев

15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе торжественно перезахоронили останки погибших в первые дни войны бойцов и командиров Красной армии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Военном комиссариате Слонимского и Зельвенского районов.

Останки 45 красноармейцев, которые погибли в июле 1941 года, были найдены в 2021 году во время поисковых работ на территории Озерницкого и Озгиновичского сельисполкомов Слонимского района. На месте работали бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны, а также представители поисковой общественности из Беларуси и России.

Благодаря найденным сопутствующим предметам и кропотливой работе удалось установить имя одного из защитников Отечества. Это Петр Челенков, уроженец Егорлыкского района на юге России, служивший в артиллерийском полку 6 мехкорпуса. "Тысячи безвестных героев отдали свои жизни в борьбе с врагом. Наш долг- установить имя каждого погибшего солдата", - отметил на церемонии исполняющий обязанности военного комиссара Слонимского и Зельвенского районов Сергей Гаевский. Он подчеркнул, что работа по установлению имен красноармейцев продолжается.

Останки бойцов с отданием воинских почестей перезахоронили в братской могиле в агрогородке Деревная. Участие в торжественном мероприятии приняли руководство района, представители ветеранских и молодежных организаций, поисковики, духовенство и местные жители.-0-