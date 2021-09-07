В Слонимском районе предприниматели выплачивали зарплату в конвертах

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти Br23 тыс. налогов в бюджет и обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения недоплатили коммерсанты, организовавшие деревообрабатывающее производство в Слонимском районе. Нарушения законодательства выявили работники межрайонного отдела финансовых расследований и Комитета госконтроля Гродненской области, сообщили БЕЛТА в КГК.

В 2018 году индивидуальный предприниматель из Гродно занялся организацией в сельской местности деревообрабатывающего производства на базе неиспользуемых зданий и сооружений, переданных ему в аренду местным исполкомом. Привел в порядок территорию, возвел ограждения, сооружения для складирования и хранения пиломатериалов и сырья. Было смонтировано и запущено оборудование. Впоследствии здесь открылось общество с ограниченной ответственностью.

Но при проведении мониторинга выяснилось, что предприниматель вместе с учредителем ООО, являющимся руководителем коммерческой структуры, не в полном объеме уплачивали подоходный налог и взносы в ФСЗН. Несколько человек работали на лесопилке без оформления трудовых отношений и получали "серую" зарплату. Другим работникам, которые официально состояли в штате коммерческого предприятия, платили зарплату по ведомости в минимальном размере и доплачивали наличными в конверте.

Так, в ООО работали не менее 7 человек, из них только 2 трудоустроены официально, а у индивидуального предпринимателя - 13 человек, из которых 2 - с оформлением трудовых отношений.

По результатам мониторинга общая сумма обязательных платежей (подоходного налога и взносов в ФСЗН), которые индивидуальный предприниматель и общество с ограниченной ответственностью должны возместить в бюджет и ФСЗН, составила почти Br23 тыс.-0-