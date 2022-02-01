В Слуцке состоялся молодежный форум "Белгоспищепрома"

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный форум "Белгоспищепрома" "Молодежь - за Конституцию" для работников организаций, входящих в состав концерна, прошел сегодня в слуцком Дворце молодежи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время в стране продолжается всенародное обсуждение изменений и дополнений в Конституцию Беларуси - основной документ страны. В трудовых коллективах представители власти участвуют в диалоговых площадках, работают общественные приемные. В преддверии главного политического события на сегодняшнем форуме представители молодежи и трудовых коллективов организаций концерна смогут обсудить вопросы, имеющие общественную значимость, услышать различные точки зрения, получить комментарии компетентных лиц. Наша встреча пройдет в формате живого открытого диалога, в котором будут затронуты актуальные темы для молодых людей, основные направления деятельности БРСМ, проекты и инициативы, которые организуют и проводят общественные объединения, обсудим вопросы социальных гарантий молодежи, реализацию государственной и молодежной политики на примере Слуцкого и Лидского районов. Также вы сможете задать интересующие и волнующие вас вопросы", - отметил председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен во время открытия форума.

Он подчеркнул: "Сегодня можно с уверенностью сказать, что новая Конституция будет народным волеизъявлением, она станет основой государственности и определит настоящее и будущее Беларуси".

По словам руководителя концерна, нужно понимать, что сейчас белорусы пишут правила жизни на долгие года, в том числе и для будущих поколений. "Эти изменения продиктованы современной жизнью. Молодежь - наше будущее, и организации концерна оказывают этой категории всевозможную поддержку, предоставляя жилье и ряд других льгот. Для закрепления высококвалифицированных работников на каждом предприятии с учетом его финансово-экономических возможностей определена система мер материального и морального стимулирования молодых специалистов, рабочих и служащих. Дополнительные меры поддержки молодых работников включены в коллективные договоры организаций, входящих в состав концерна", - рассказал Анатолий Бубен.

Как отметил председатель "Белгоспищепрома", для того чтобы строить настоящее, нужно ценить и уважать прошлое. "Молодежь как наиболее динамичная и меняющаяся часть современного общества должна иметь возможности для обсуждения актуальных проблем и поисков путей их решения, быть готовой к коммуникации с людьми разных взглядов и мировоззрений, формировать собственное мнение на происходящие общественные процессы и явления, быть способной взять на себя ответственность за настоящее и будущее общества, в котором мы живем", - констатировал он.

"Проведение молодежного форума является актуальным и своевременным, поскольку направлено на создание условий для эффективной коммуникации молодых людей с активной жизненной позицией, а также для расширения их участия в общественной жизни страны", - резюмировал глава концерна.

В свою очередь депутат Палаты представителей Валентина Ражанец подчеркнула, что будущее родины зависит от того, как нынешнее поколение будет хранить традиции, развивать их и дальше строить фундамент Беларуси. "Изменения в Конституцию продиктованы временем и, конечно же, касаются всех нас. Очень мощный посыл во время послания белорусскому народу, парламенту сделал глава государства и отдельно обратился к молодежи, - сказала она. - От талантов наших молодых людей, от их усердия, понимания тех задач, которые им предстоит решать, зависит очень многое. Те традиции, которые у нас есть - национальные, семейные, - хочется, чтобы были продолжены достойно и на более высоком уровне".

В формате диалоговой площадки на форуме обсудили вопросы изменений и дополнений в Конституцию Беларуси.

В ходе круглого стола участники также рассмотрели вопросы реализации государственной молодежной политики, инновационные подходы в работе с молодежью, волонтерское движение, а также роль профсоюза в трудовой деятельности молодежи и закрепление молодых работников на рабочих местах.-0-