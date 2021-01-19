В Слуцком районе без электричества были 323 частных дома, 2 МТФ и котельная

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе 18 января без электричества были 323 частных дома, 2 МТФ и котельная. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"18 января в 7.15 поступило сообщение об отключении электроэнергии в 6 населенных пунктах Слуцкого района Минской области. Без электроснабжения оставались 323 частных жилых дома, 2 МТФ и котельная. Для электроснабжения котельной был задействован передвижной электрогенератор КУП "Слуцкое ЖКХ", - рассказали в пресс-службе.
В 13.55 электроснабжение потребителей было восстановлено.-0-