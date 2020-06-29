В Слуцком районе дали старт реконструкции участка трассы Р23 Минск-Микашевичи

29 июня, Слуцкий район /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе дали старт реконструкции участка автодороги Р23, пролегающей через Слуцкий и Солигорский районы Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Дорога будет построена до Солигорска. Общая протяженность реконструируемого участка - около 16 км: со 110,7 км до 126,3 км трассы.

Проектом предусмотрено строительство четырехполосной трассы (сейчас этот участок имеет две полосы - по одной в каждом направлении) с асфальтобетонным покрытием. На реконструируемом участке планируют обустроить восемь автобусных остановок и стоянки для автомобилей.

В закладке памятного знака в честь начала строительства приняли участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко и председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Председатель Миноблисполкома отметил, что это очень значимое событие для солигорчан, а также для жителей всей страны. "Дороги - это наше все, в последнее время много сделано в этом направлении. Дороги - это ведь не только развитие экономики, но и улучшение качества жизни людей, которые получают возможность доезжать до самых отдаленных уголков страны, посещать красивые места, комфортно добираться из места, где живут, в город, где работают. Этот отрезок - один из ключевых звеньев дороги Р23", - сказал Александр Турчин.

Завершить работы рассчитывают до ноября 2021 года. Однако, по словам губернатора, строители могут справиться гораздо быстрее. "К концу года положим по одной полосе нижний слой асфальтобетона, чтобы в следующем году закрыть часть действующей трассы. Думаю, в первом полугодии все работы должны быть завершены. Будем стараться сделать это и раньше. Знаю: всегда хочется, чтобы ремонт дорог закончился как можно быстрее", - добавил он.

Не за горами и строительство следующего участка трассы Р23. "На прошлой неделе в Солигорске прошла встреча Президента с активом Минской области, эта тема звучала, и глава государства поддержал идею продолжения реконструкции этой автомагистрали, чтобы дойти до Старобина. Вопросы финансирования тоже решены: часть затрат возьмет на себя "Белкалий", часть - Миноблисполком. Старобин для Солигорска - некий город-спутник, там тоже большой трафик, должны быть комфортные условия для передвижения людей", - рассказал Александр Турчин.

Как подчеркнул Алексей Авраменко, безопасность передвижения граждан по этой дороге будет обеспечена на самом высоком уровне. "Согласно проекту будут задействованы все современные средства безопасности дорожного движения. Это в первую очередь барьерное металлическое ограждение, знаки нового формата, разметка и другие проектные решения. Безопасность дорожного движения будет обеспечена на очень высоком уровне. Ведь главное - комфорт для граждан", - заключил министр.

Общая стоимость реконструкции дороги до Солигорска составляет около Br90 млн, работы пройдут за счет кредитных средств Банка развития.-0-