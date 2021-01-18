18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смиловичах из-за аварии без холодной воды были 12 многоквартирных и 100 частных домов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"17 января в 14.00 поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 89 мм по ул. М.Горького, 12 в городском поселке Смиловичи Червенского района Минской области. Без водоснабжения оставались 12 многоквартирных и 100 частных жилых домов", - рассказали в пресс-службе.

В 15.34 водоснабжение потребителей восстановлено.-0-