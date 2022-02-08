8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе на участке автодороги Р69 временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"9 февраля с 10.00 до 10.30 на 4 км автодороги Р69 Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк Смолевичского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено в обоих направлениях", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-