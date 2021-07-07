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07 июля 2021, 18:07

В Смолевичском районе стартовали комплексные учения МЧС

Фото minobl.mchs.gov.by
Фото minobl.mchs.gov.by

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе сегодня стартовали комплексные учения по проверке действий аварийных служб района, органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Начались учения с заседания комиссии по ЧС, где стало известно, что в течение трех дней на территории района объявлено штормовое предупреждение о приближении циклона с порывами ветра до 25 м/с, прогнозируются подтопления территорий района. Вследствие прохождения ураганного ветра на отдельных участках автодорог возможны падения деревьев и образование автомобильных заторов, повреждение зданий и сооружений, обрывы воздушных линий электропередачи.

Около 11.00 поступило сообщение, что на железнодорожной станции в Смолевичах сошел с рельсов железнодорожный вагон, что привело к загоранию цистерны с дизельным топливом, возникла угроза взрыва соседней цистерны с бензином. Для ликвидации загорания на место происшествия оперативно прибыли 4 автоцистерны Смолевичского районного отдела по ЧС. Спасатели сразу же приступили к охлаждению соседних цистерн и провели пенную атаку по ликвидации загорания топлива. Для подачи воздушно-механической пены применялась установка ПУРГА-90.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации к месту происшествия также прибыли пожарный и восстановительные поезда. Стоит отметить, что пожарный поезд может доставлять к месту пожара 100 т огнетушащего вещества. Чуть позже вблизи населенного пункта Петровичи произошло падение легкомоторного самолета. Для организации поиска и определения места падения на вертолете МИ-8 авиации МЧС прибыла парашютно-десантная группа республиканского отряда специального назначения (РОСН) "Зубр" МЧС. Найденных пострадавших оперативно передали медикам.

Загорание, возникшее из-за падения самолета, ликвидировали спасатели Смолевичского района. Однако для тушения пожара в труднодоступных местах, где не было возможности проехать технике, потребовалась помощь авиации МЧС. Осуществив забор воды из Петровичского водохранилища, авиаторы сбросили на очаг пожара 2,5 т огнетушащего вещества.

Затем аварийные службы ликвидировали последствия съезда легкового автомобиля в водохранилище. На место аварии оперативно прибыли спасатели пожарного аварийно-спасательного отряда для спасения водителя. В результате происшествия повредилась топливная система и нефтепродукты попали в водоем. Для сбора горючей жидкости к месту аварии прибыли работники центра химической и радиационной защиты РОСН "Зубр", которые для предотвращения распространения нефтепродуктов установили боновые ограждения и собрали горючие материалы.

На этом же водоеме чуть не утонул человек. На помощь ему отправились находившееся рядом рыбаки, однако лодка раскачалась и помощь потребовалась уже троим. На помощь пришли работники ОСВОД. Для спасания рыбаков на гидроцикле прибыла водолазно-спасательная служба РОСН "Зубр". Один из пострадавших не смог удержаться на поверхности и ушел под воду. Помощь оказали спасатели на аэролодке "Пиранья-4". Тут же опрокинулась лодка с еще несколькими рыбаками. Путь к спасению был затруднен. Для эвакуации привлекали вертолет.

Смолевичская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды на этой вводной отработала действия в случае мора рыбы. Последней вводной в этот день стало реагирование на обрушение кровли здания выставочного комплекса на территории индустриального парка "Великий Камень". В результате обрушения люди оказались зажатыми. Пострадавших эвакуировали альпинисты.

"Слаженность действий всех подразделений - основная задача подобных учений. Приезжая к месту реальной ЧС, каждый должен четко знать свое место и действия. На протяжении всех дней учений будут затронуты различные ЧС - и природные катаклизмы, и техногенные аварии. Все это делается, чтобы при реальной ЧС аварийные службы сработали максимально оперативно. В августе мы также планируем проверить систему жизнеобеспечения коммунального хозяйства", - сказал председатель областной комиссии по ЧС, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Александр Кручанов.

Первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Владимир Янчик обратил внимание, что смоделированные ситуации позволяют максимально отработать те ситуации, которые характерны для региона. "Вводные планировались исходя из специфики района: мы увидели действия служб по ликвидации ЧС на железнодорожном узле, оказание помощи терпящим бедствие на водоеме, ликвидацию последствий ДТП. Хотелось бы отметить, что цель учений не только проверить действия аварийных служб, но и оценить достаточность принятия управленческих решений, готовность грамотно оценить обстановку и в случае необходимости обратиться за помощью, если потребуется - и в республиканские организации", - добавил Владимир Янчик.

Подводя итоги сегодняшнего дня учений на заседании комиссии по ЧС, начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович обратил внимание присутствующих председателей районных комиссий по ЧС, что подобные учения должны проходить в каждом регионе. Ведь подобный формат позволяет на практике отработать нештатные ситуации, учитывая специфику района.

"Уже завтра службы района будут бороться с непогодой: обильные дожди приведут к подмытию автомобильного моста через реку Плиса, что создаст угрозу его частичного обрушения. Также в результате прохождения сильного ветра и падения деревьев на опоры линий электропередачи без электроснабжения останется один из населенных пунктов района, помощь потребуется также прохожему, получившему травму. В этот же день службы ликвидируют последствия аварии с выбросом аммиака на ОАО "Смолевичи Бройлер" и потушат загорание на мебельной фабрике. Завершающим этапом второго дня учений станет реагирование аварийных служб на сообщение об утечке газа в подвале дома", - пояснили в МЧС.-0-

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Минская область МЧС Смолевичи учения
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