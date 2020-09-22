В Сморгони жильцы дома решили за свой счет провести его тепловую модернизацию

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жильцы дома №113, к.2 по ул.Я.Коласа в Сморгони (Гродненская область) решили провести его тепловую модернизацию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Департамента по энергоэффективности Госстандарта.

Так постановили на собрании жильцов, которое прошло 15 сентября с участием заместителя председателя Госстандарта - директора Департамента по энергоэффективности Михаила Малашенко, директора РУП "Белинвестэнергосбережение" Виктора Кныша, начальника Гродненского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Андрея Минько, директора КУП "ЖРЭС Сморгонского района" Ивана Старовойтова и начальника отдела архитектуры и строительства Сморгонского райисполкома Дениса Криштопенко.

Михаил Малашенко рассказал собравшимся о повышении энергетической эффективности жилого сектора в Беларуси, привел наглядные примеры модернизации многоквартирных жилых домов. Он также пояснил: на данном жилом доме установят солнечный водонагреватель, который позволит в межотопительный период большую часть теплоэнергии для горячего водоснабжения вырабатывать за счет возобновляемой энергии солнца. Согласившиеся собственники квартир заключили договоры об энергоэффективных мероприятиях с КУП "ЖРЭС Сморгонского района" (утепление наружных стен, установка индивидуальных приборов учета и регулирования тепловой энергии).

По предварительным расчетам, со скидкой 50% и рассрочкой на 10 лет, ежемесячные платежи составят от Br17 до Br29 с каждой квартиры. После подготовки проектно-сметной документации стоимость уточнят. Мероприятия планируют завершить (с учетом разработки документации) не позже 2021 года.

"Возможность жильцам провести тепловую модернизацию дома, получив рассрочку оплаты до 10 лет и до 50% безвозмездной субсидии от государства, предусмотрена указом №327 "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов", - отметили в пресс-службе. Согласно документу, тепловую модернизацию дома можно провести, если такое решение добровольно голосованием примут собственники жилья на общем собрании. Под данный указ первыми подпадают дома, которые стоят в очереди на капремонт. Это позволяет обеспечить синергетический эффект и сэкономить средства: одновременно проводятся капитальный ремонт и тепловая модернизация.-0-