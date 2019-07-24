В Сморгонском районе открыли летний лагерь для детей-колясочников

24 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В детском реабилитационно-оздоровительном центре "Лесная поляна" в Сморгонском районе начал работу лагерь "Радуга" для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Организация лагеря - новый опыт для центра. На 9-дневную смену прибыли десять ребят в сопровождении законных представителей из нескольких районов области.

"В 2017 году на базе центра был открыт новый корпус с безбарьерной средой, предназначенный для оздоровления и проживания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе и колясочников. Необходимую подготовку для работы с такой категорией детей прошел и персонал центра. Главная цель лагеря - предоставление каждому ребенку возможностей для отдыха, творчества и полноценного общения в инклюзивном пространстве центра", - отметили в главном управлении образования облисполкома.

Каждый день смены - тематический и проходит под каким-нибудь девизом в познавательной, творческой и игровой формах. В программе смены и медицинские процедуры: кислородные коктейли, фиточай, ароматерапия, посещение бассейна и другие.

По итогам двух летних смен в Гродненской области в оздоровительных лагерях различной формы отдохнули около 47 тыс. детей. Это около 75% от запланированного количества.

"При этом стоит задача, чтобы дети провели время с пользой. Школьники ездят на экскурсии, занимаются в объединениях по интересам. Открыты и тематические лагеря. В этом году, например, впервые работали лагеря для учащихся педагогических и аграрных классов. На их базе были организованы и практические занятия", - рассказали в главном управлении образования.

Традиционной стала практика выездов сотрудников центров допобразования в агрогородки области: на базе клубных учреждений и школ для местных, а также приехавших на каникулы детей организуются развлекательные, познавательные, игровые программы. С начала лета проведено свыше 300 подобных мероприятий.-0-