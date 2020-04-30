В собственность Рогачевского района переданы 250 жилых домов

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом квартале 2020 года в собственность Рогачевского района (Гомельская область) и оперативное управление сельских исполкомов безвозмездно переданы 250 жилых домов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Это является частью проводимой в области работы по передаче непрофильных активов - объектов, не участвующих в основных (производство и сбыт продукции) и сопутствующих (ремонтных, системных, учетных) видах деятельности предприятий.

Как отметили в комитете "Гомельоблимущество", в первом квартале количество переданных из республиканской собственности непрофильных активов в 35 раз превысило результат аналогичного периода прошлого года.-0-