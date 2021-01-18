18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске из-за аварии без горячей воды остаются 8 многоквартирных домов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"17 января в 18.25 поступило сообщение о выходе из строя теплообменного оборудования в центральном тепловом пункте по пр. Мира, 12а в Солигорске Минской области. Без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались 4 многоквартирных жилых дома. В 3.35 теплоснабжение потребителей восстановлено. Предполагаемое время восстановления горячего водоснабжения - сегодня 13.00", - рассказали в пресс-службе.

В 22.30 поступило сообщение о выходе из строя насоса подачи горячей воды в центральном тепловом пункте по ул. Набережной, 12 в Солигорске. Без горячего водоснабжения остаются 4 многоквартирных жилых дома. Проведение ремонтно-восстановительных работ запланировано на сегодня.

Также 17 января в 14.50 поступило сообщение о прорыве трубопровода теплоснабжения диаметром 76 мм на вводе в девятиэтажный жилой дом по ул. Дунина-Марцинкевича, 2 корп. 2 в Минске. Без теплоснабжения оставался 1 многоквартирный жилой дом. В 18.10 теплоснабжение потребителей восстановлено.-0-