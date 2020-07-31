В Солигорске намерены построить парк аттракционов

31 июля, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске планируют построить парк аттракционов. Об этом рассказал журналистам председатель Миноблисполкома Александр Турчин после встречи с трудовым коллективов ЗАО "Калинка", передает корреспондент БЕЛТА.

"На встрече с людьми поднимались вопросы отдыха и досуга детей. Это справедливое замечание. Парк аттракционов стал бы местом, где семьи смогут развлекаться. Думаю, что в ближайшее время мы будем находить какие-то решения - привлекать инвестора или пробовать другие варианты. Двигаться в этом направлении точно будем", - сказал Александр Турчин.

Также солигорчан волновал вопрос ремонта местных дорог. "Мы стараемся ускорить решение этой проблемы, - ответил губернатор. - Поэтому помимо бюджетных ассигнований, которые были предусмотрены, еще взяли Br60 млн кредита в Банке развития и направляем на ремонт местных дорог".

Помимо "Калинки" председатель Миноблисполкома посетил Солигорскую птицефабрику. Оба предприятия, отметил он, справились с трудностями. "На "Калинке" сложная ситуация, но руководитель видит, куда надо двигаться, и мы понимаем, что, скорее, больших трудностей предприятие испытывать не будет, - сказал Александр Турчин. - А Солигорская птицефабрика - это успешное предприятие. Надо только понимать, как наращивать объемы производства, увеличивать рентабельность прибыли и, как следствие, уровень зарплат. В целом отрадно, что в сложный период эти предприятия не останавливались, показывают положительный финансовый результат. И на одном, и на другом руководители - женщины, и они успешно работают в сложных условиях".-0-

Фото Миноблисполкома