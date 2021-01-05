В Солигорске открыли теннисный манеж с тремя кортами

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисный манеж с тремя кортами открыли сегодня в Солигорске, сообщает БЕЛТА со ссылкой Telegram-канал "Беларуськалий официальный канал".

"Открытие теннисного манежа - важный этап в развитии спорта в городе. Объект социальной направленности построен благодаря инициативе и участию "Беларуськалия", - говорится в сообщении. - В большом манеже разместилось три корта. Два предназначены для любительских занятий теннисом и тренировок, а одно для проведения соревнований".

Площадь манежа составляет более 3,2 тыс. кв.м. Объект соответствует всем требованиям для проведения республиканских турниров.

Сегодня на новой площадке состоялось первое соревнование: подрастающие теннисисты приняли участие в детском рождественском турнире. Его участники - воспитанники школы тенниса Солигорска, которой руководят тренеры Сергей и Ольга Комса.-0-

Фото из Telegram-канала "Беларуськалий официальный канал"