В Солигорске стартовал сезон настольных игр

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске стартовал очередной сезон настольных игр, который ежегодно организуют молодые сотрудники ОАО "Беларуськалий" и актив ОО "БРСМ". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала секретарь ПО ОО "БРСМ" с правами РК ОАО "Беларуськалий" Алена Жовнерик.

"Идея проводить соревнования по настольным играм пришла, когда молодые специалисты городских предприятий выступили с просьбой организовать в городе интеллектуальные активности. Прислушались, собирали предложения и остановились именно на таком формате. Пилотную встречу провели три года назад, после чего мероприятие стало традиционным и начало собирать не только молодых, но и людей более зрелого возраста, - рассказала Алена Жовнерик. - В наиболее острый период распространения коронавирусной инфекции игры пришлось приостановить, но теперь, когда ситуация с пандемией понемногу стабилизируется, по многочисленным просьбам мы возобновили интеллектуальный турнир".

По словам секретаря молодежной организации, проведение тренингов и соревнований по настольным играм позволяет познакомить жителей города друг с другом и занять их увлекательным и полезным делом. Людей, которые хотят влиться в компанию, развивать креатив и интеллектуальные способности, интересно проводить свободное время, с каждым годом становится все больше. "Проблем с выстраиванием коммуникации между участниками игр не возникает. Новых людей принимают с радостью, при необходимости знакомят с правилами игры и на первых порах всегда помогают, поэтому атмосфера на мероприятии всегда дружелюбная и располагающая", - отметила Алена Жовнерик.

Как подчеркнула секретарь, в новом сезоне участников мероприятия ждут не только привычные игры, но также тематические встречи и турниры на результат.-0-