В социальных объектах Гродненской области 24 сентября начнут включать отопление

23 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В социальных объектах Гродненской области планируют начать включать отопление с 24 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе энергетики, транспорта и связи Гродненского облисполкома.
Тепло придет в детские сады, школы, больницы, поликлиники, другие объекты социальной сферы. Включение отопления будет проходить поэтапно.
"Все объекты ЖКХ и социальной сферы получили паспорта готовности к отопительному периоду", - отметили в отделе энергетики, транспорта и связи облисполкома.
Подключение к отоплению жилого фонда зависит от погоды. В соответствии с правилами, тепло в дома начнут подавать, когда среднесуточная температура на протяжении 5 дней будет ниже плюс 8 градусов.
В прошлом году отопительный сезон в области начался 1 октября.-0-