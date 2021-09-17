В соцучреждениях Минска с 20 сентября начнут включать отопление

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 20 сентября начнут включать отопление в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических и учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках, гостиницах. Соответствующее решение Мингорисполкома принято сегодня, сообщает БЕЛТА.

Как ранее информировал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, столичные власти отслеживают температурные показатели и долгосрочный прогноз погоды. По правилам в социальные учреждения (здравоохранения, образования, культуры и некоторые другие) подача тепла производится при среднесуточной температуре в течение пяти дней 10 градусов тепла и ниже. С учетом того, что в Минск пришли уже стабильные холода, решено в ближайшие три дня включить в таких учреждениях отопление.

Когда температура опустится до 8 градусов тепла и ниже в течение пяти суток, начнут подавать тепло и в жилфонд. А третьим этапом подключения станут административные и промышленные здания.

В филиале Госэнергогазнадзора по Минску и Минской области пояснили, что подключение не может производиться одномоментно. Например, в соцучреждения столицы тепло будет приходить в течение 2-3 дней, в жилфонд - еще дольше. К этому нужно отнестись с пониманием: в трубах возникает повышенное давление, при одномоментном включении есть риск порывов и аварийных ситуаций. Жителям старых домов, когда у них начнется этап запуска систем отопления, советуют обращать внимание на состояние внутридомовых приборов, батарей.-0-