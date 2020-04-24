В Советском районе Минска с 2018 года не было ни одного тяжкого бытового преступления

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 2018 года только в Советском районе Минска не зарегистрировано ни одного тяжкого и особо тяжкого преступления в сфере семейно-бытовых отношений. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника отдела правопорядка и профилактики УВД администрации Советского района Минска Василий Молчан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начиная с 2018 года, Советский район - единственный район в Минске, где не зарегистрировано ни одного тяжкого и особо тяжкого преступления в сфере семейно-бытовых отношений, то есть преступлений, предусмотренных ст.139 (убийство) и ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК", - сказал Василий Молчан.

По его словам, такая положительная динамика обусловлена в том числе четко налаженной работой сотрудников отдела охраны правопорядка и профилактическими мерами, которые внедряются благодаря сотрудничеству с другими органами и организациями города. В качестве примера он привел республиканскую профилактическую акцию "Дом без насилия", которая проводится с 13 по 24 апреля. Ее цель - вовлечь широкие слои населения в оказание содействия государственным органам в решении проблем насилия в семье с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений.

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