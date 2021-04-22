В Советском районе Минска со 100-летием поздравили ветерана ВОВ Ивана Курындина

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 100-летний юбилей сегодня отмечает ветеран Великой Отечественной войны Иван Курындин. Поздравить его с этим важным событием пришли представители администрации Советского района Минска, Коммунистической партии Беларуси, военного комиссариата, объединения "Белая Русь", БРСМ и др.

Юбиляру вручили цветы и памятные подарки с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и долголетия и выразили слова благодарности за мужество и героизм, проявленные во время войны, за многолетний и добросовестный труд на благо страны в мирные годы.

"Вы гордость не только Советского района Минска, но и всей республики. Вы для нас - славное поколение победителей, образец мужества и патриотизма, - отметила в поздравительной речи заместитель главы администрации Советского района Оксана Волкова. - Накануне 9 мая хочется пожелать и Ивану Ивановичу, и всем ветеранам здоровья, чтобы мы могли и дальше равняться на ваш жизненный, воинский и трудовой путь. Счастья, благополучия, оптимизма, побольше солнечных дней и мирного неба над головой".

Великую Отечественную войну Иван Курындин прошел в составе артиллерийских войск. Сначала был рядовым минометчиком, потом сержантом, командиром 82-мм минометного расчета. Первую медаль "За отвагу" получил в 1944 году в составе 556-го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии на Белорусском фронте за уничтожение немецкого пулеметного расчета. Произошло это в районе Рогачева.

2 мая 1945 года младший лейтенант Иван Курындин встретил в Берлине у Бранденбургских ворот. Нести военную службу продолжил и после Победы в составе западной группы советских войск в Австрии и Венгрии. Вернувшись на Родину, 30 лет прослужил в Вооруженных силах СССР, в том числе в должности заместителя начальника политотдела Миноблвоенкомата. Затем по состоянию здоровья был уволен в запас, однако продолжил службу в системе МВД БССР. Полковник Иван Иванович Курындин награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны двух степеней, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".-0-