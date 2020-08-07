В создание производства по выращиванию шампиньонов в Толочинском районе вложено около Br5 млн

7 августа, Толочинский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В развитие нового производства по выращиванию шампиньонов в поселке Коханово Толочинского района инвестировано около Br5 млн, в том числе Br1,1 млн в этом году. Об этом сообщил сегодня на официальной церемонии открытия первой очереди нового предприятия его учредитель Вадим Иванович.

В режиме пуско-наладочных работ ООО "ФунгиБелПлюс", специализирующееся на выращивании шампиньонов по польско-голландской технологии, начало работать в конце 2018 года. Сейчас здесь занято 175 человек. Среднемесячная заработная плата составляет Br1,1 тыс. По итогам 2019 года выпуск продукции достиг около 2,6 тыс. т грибов. В структуре производства продукции растениеводства района удельный вес составил 20,8%, в структуре производства продукции сельского хозяйства в целом - 9,8%.

В этом году предприятие продолжило наращивать мощности. По итогам первого полугодия объем валовой продукции в денежном выражении увеличился до Br6,3 млн, что на 14,6% больше аналогичного периода 2019 года.

Основная часть толочинских грибов, а это около 95%, поставляется в Россию. Ежемесячно предприятие зарабатывает более $350 тыс. Экспортно ориентированный подход положительно отражается как на деятельности нового производства, так и на развитии района. Удельный вес "ФунгиБелПлюс" в районной структуре экспорта товаров сейчас равен 30,8%.

Мощность первой очереди производства составляет 3 тыс. т грибов в год. Сейчас предприятие работает над проектом по расширению производства. Вторую очередь с такими же объемами выпуска продукции планируют ввести в строй в ближайшие годы. Кроме того, предприятие развивает вторичное производство, укладывающееся в общую технологическую цепочку деятельности. Дополнительное направление деятельности связано с выращиванием овощей.

В открытии нового объекта приняли участие председатель Витебского облисполкома, представители областных и местных органов власти, коллектив предприятия. По словам губернатора, в советские годы Коханово отличалось мощной производственной базой. Со временем многие предприятия пришли в упадок. На их базу постепенно пришли частники и создали рабочие места с достойной заработной платой. Предприятие "ФунгиБелПлюс" - самое молодое из действующих сейчас. Его формирование началось в 2017 году, но сегодня оно имеет устойчивую экономику, серьезные планы по развитию и расширению рабочих мест.

"Малый и средний бизнес - это будущее. Власти готовы оказать всяческую поддержку и помощь в реализации перспективных проектов. И это предприятие - яркий тому пример", - подчеркнул Николай Шерстнев. Он также добавил, что в регионе есть все возможности для развития частной инициативы.-0-

Фото Александра Хитрова