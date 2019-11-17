В списки избирателей в Минске включены почти 1,3 млн жителей

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В списки избирателей на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва в Минске включены почти 1,3 млн жителей, на каждый округ приходится порядка 60-65 тыс. человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минской городской избирательной комиссии.

"Всего в столице образовано 20 избирательных округов, за депутатское кресло в них борются 114 кандидатов. Самый большой конкурс - по семь кандидатов на место - сразу в шести избирательных округах, много и таких, где по пять-шесть кандидатов. Самый низкий уровень конкуренции - три человека на место - всего в одном округе. Безальтернативных нет", - отметил председатель городского избиркома Дмитрий Шевцов.

В числе претендентов на депутатские мандаты около 24,5% - женщины. Представлены работники различных сфер деятельности, около 7% - неработающие, достаточно много молодежи, в то время как пенсионеры составляют около 3%. "Общее количество партийных довольно высокое. Отмечу, что многие кандидаты выдвигались не одним, а разными способами. В общей сложности где-то 30% - путем сбора подписей, около 12% - через выдвижение трудовыми коллективами, около 80% - политическими партиями", - добавил Дмитрий Шевцов.

Для голосования в городе будет открыто 707 участков, в том числе в санаториях, профилакториях, больницах, других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационарных условиях, расположено 27 участков, в воинских частях - 4.

Культурные мероприятия пройдут на 676 избирательных участках Минска - праздничной атмосферы добавят концертные программы, выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства, показательные выступления спортсменов и спортивные соревнования. На некоторых площадках выступят звезды белорусской эстрады: Алена Ланская, Александр Солодуха, Анастасия Тиханович, Николай Скориков, Нина Жуковская, ансамбли "Песняры" и "Верасы", арт-группа "Беларусы", вокальная группа "Чистый голос". Творческие номера представят артисты Молодежного театра эстрады.

Также будет организована выездная торговля с дегустацией блюд, презентациями и мастер-классами, продажа непродовольственных товаров отечественного производства без торговой надбавки. На каждом избирательном участке минчанам предложат бесплатный чай.-0-