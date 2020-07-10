В СПК "Прогресс-Вертелишки" достигли рекордной урожайности озимого ячменя - 121 ц/га

10 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В СПК "Прогресс-Вертелишки" Гродненского района урожайность озимого ячменя в этом году достигла 121 ц/га, сообщили корреспонденту БЕЛТА в хозяйстве.

В прошлые годы урожайность этой культуры в среднем составляла около 70-75 ц/га и, как вспоминают опытные работники, не превышала 80 ц/га. Добиться такого результата удалось за счет скрупулезного соблюдения технологий, отметили в хозяйстве. Поспособствовала и благоприятная погода. Всего в СПК "Прогресс-Вертелишки" под озимый ячмень было отведено 146 га, валовой сбор зерна превысил 1,7 тыс. т.

Как рассказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома, в целом в регионе озимый ячмень убран на площадях в более чем 5,1 тыс. га (72% от общего количества). Урожайность намного превышает прошлогоднюю. В среднем в области с одного гектара получают 58,3 центнера зерна (в 2019 году этот показатель составлял около 41 ц/га). Всего намолочено около 30 тыс. т зерна.

Массовая уборка зерновых и рапса при благоприятной погоде может начаться в конце следующей недели.-0-